14:18
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

Где устанавливают лежачих полицейских в Бишкеке, объяснил чиновник

Главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев рассказал в эфире «Биринчи радио», в каких случаях на дорогах могут установить искусственные неровности на асфальтобетонном покрытии.

По его словам, в основном лежачий полицейский появляется:

  • вблизи учебных заведений;
  • на пересечении двух равнозначных улиц (с одной стороны);
  • на аварийно-опасных участках.

«Это обязательно согласовывается с городскими службами. Если где-то вблизи учебных заведений не установлены искусственные неровности, то администрация может обратиться к нам, либо в УПСМ. Будет создана комиссия в составе представителей муниципальной администрации, УПСМ, Департамента транспорта, МП «Бишкекасфальтсервис». Они выедут на место и вынесут свое решение. Везде, где есть такая необходимость, установим ограничения. В остальных случаях устанавливать лежачих полицейских, считаю, неправильным», — сказал Азамат Осмоналиев.

В эфире также прозвучал вопрос относительно ремонта дорог в населенных пунктах, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы.

«В городе помимо нашего департамента работы по капитальному ремонту проводят муниципальные администрации Бишкека, МП «Бишкекасфальтсервис», Минтранс (к примеру, по проспекту Жибек Жолу на отрезке от улицы Лермонтова в восточном направлении и по северной объездной дороге) и управделами президента КР. Работы по капремонту в новостройках и присоединенных к столице территориях в основном проводит «Бишкекасфальтсервис», — заметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348962/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
«Волны» на дорогах. В Бишкеке изучают проблему вместе с зарубежными экспертами
Сроки завершения ремонта дороги на улице Фучика назвали в мэрии Бишкека
Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан
Почему по вечерам в Бишкеке задерживаются автобусы? Ответ специалиста
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
14:17
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
14:00
Дебаты в Бишкеке о возврате смертной казни: защита общества или нарушение прав?
13:58
Муфтий назвал 37 компаний, допущенных к организации умры. Список
13:37
В Бишкеке в ноябре пройдет саммит ОДКБ
13:18
Молодежная сборная Кыргызстана сыграет матчи в Оше с командами трех стран