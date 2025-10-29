Где устанавливают лежачих полицейских в Бишкеке, объяснил чиновник

Главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев рассказал в эфире «Биринчи радио», в каких случаях на дорогах могут установить искусственные неровности на асфальтобетонном покрытии.

По его словам, в основном лежачий полицейский появляется:

вблизи учебных заведений;

на пересечении двух равнозначных улиц (с одной стороны);

на аварийно-опасных участках.

«Это обязательно согласовывается с городскими службами. Если где-то вблизи учебных заведений не установлены искусственные неровности, то администрация может обратиться к нам, либо в УПСМ. Будет создана комиссия в составе представителей муниципальной администрации, УПСМ, Департамента транспорта, МП «Бишкекасфальтсервис». Они выедут на место и вынесут свое решение. Везде, где есть такая необходимость, установим ограничения. В остальных случаях устанавливать лежачих полицейских, считаю, неправильным», — сказал Азамат Осмоналиев.

В эфире также прозвучал вопрос относительно ремонта дорог в населенных пунктах, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы.

«В городе помимо нашего департамента работы по капитальному ремонту проводят муниципальные администрации Бишкека, МП «Бишкекасфальтсервис», Минтранс (к примеру, по проспекту Жибек Жолу на отрезке от улицы Лермонтова в восточном направлении и по северной объездной дороге) и управделами президента КР. Работы по капремонту в новостройках и присоединенных к столице территориях в основном проводит «Бишкекасфальтсервис», — заметил чиновник.