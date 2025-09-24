16:54
Общество

В Бишкеке показали, как будет выглядеть надземный переход на проспекте Айтматова

В соцсетях опубликовали рендер будущего надземного пешеходного перехода, который строят на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Жители неоднократно жаловались, что проспект невозможно безопасно перейти — здесь нет пешеходных переходов, а поток автомобилей большой. Работы по возведению моста уже идут.

Фото из социальных сетей. В Бишкеке показали, как будет выглядеть надземный переход на улице Айтматова

Однако проект вызвал и новую волну обсуждений. Архитекторы и горожане отмечают, что у такого перехода есть ряд серьезных недостатков. Подняться на высоту более 6 метров людям с тяжелыми сумками, пожилым или маломобильным гражданам практически невозможно.

«Даже не представляю, как мой отец с пакетами сможет преодолеть такую высоту, а для матери в инвалидном кресле это и вовсе недостижимо», — пишут пользователи.

Центральная часть конструкции открыта и в дождливую или зимнюю погоду пользоваться переходом может быть опасно. Жители опасаются падений и травм на скользких ступенях.

По словам горожан, надземный переход действительно необходим, но при его проектировании важно учитывать доступность и безопасность для всех категорий населения.
