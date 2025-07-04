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Общество

Список новых «лежачих полицейских» на улицах Бишкека озвучили в мэрии

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» устанавливает «лежачих полицейских» для устранения неровностей на улицах столицы. Это делается для повышения безопасности пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, с начала текущего года работы проведены на:

  • улицах Туголбай-Ата — Ибраимова;
  • улицах Менделеева — Льва Толстого;
  • улицах Гагарина — Кырк-Кыз;
  • улице Кырк-Кыз, дом № 172;
  • улице Орозова, дом № 107;
  • улице Деповская, дом № 118;
  • улице Крупская (между улицами Баетова и Кустанайской);
  • улице Жукова, дом № 11 (ГЭС-5);
  • улице Восточная, дом № 4;
  • улице Пархоменко, дома № 45, 57, 62, 81;
  • улице Юнусалиева, дома № 49, 8;
  • улицах Алтын-Ордо — Анкара;
  • улице Эр-Тайлак, дома № 131, 133;
  • улице Исакеева;
  • микрорайон «Улан»;
  • улице Токмакская, дом № 25;
  • улице Эркин Тоо, дом № 12;
  • улицах Тыналиева — Кара-Коо;
  • улице Анкара, дом № 2к/3;
  • 4-й микрорайон, дом № 34;
  • улице Садовая;
  • улице Ала-Арчинская, дома № 151, 33, 12 (Маевка);
  • улице Тоо-Моюн, дом № 2;
  • улице Т.Океева;
  • улицах Тыныбекова — Алтымышева;
  • улицах Жаманбаева — Шота Руставелли;
  • улице Ленская, дом № 118.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Отмечается, что установка искусственных неровностей возможна только при наличии официального предписания УПСМ ГУВД Бишкека. Неровности без дорожной разметки считаются незаконными и подлежат демонтажу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335138/
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