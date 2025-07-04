Список новых «лежачих полицейских» на улицах Бишкека озвучили в мэрии

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» устанавливает «лежачих полицейских» для устранения неровностей на улицах столицы. Это делается для повышения безопасности пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, с начала текущего года работы проведены на:
- улицах Туголбай-Ата — Ибраимова;
- улицах Менделеева — Льва Толстого;
- улицах Гагарина — Кырк-Кыз;
- улице Кырк-Кыз, дом № 172;
- улице Орозова, дом № 107;
- улице Деповская, дом № 118;
- улице Крупская (между улицами Баетова и Кустанайской);
- улице Жукова, дом № 11 (ГЭС-5);
- улице Восточная, дом № 4;
- улице Пархоменко, дома № 45, 57, 62, 81;
- улице Юнусалиева, дома № 49, 8;
- улицах Алтын-Ордо — Анкара;
- улице Эр-Тайлак, дома № 131, 133;
- улице Исакеева;
- микрорайон «Улан»;
- улице Токмакская, дом № 25;
- улице Эркин Тоо, дом № 12;
- улицах Тыналиева — Кара-Коо;
- улице Анкара, дом № 2к/3;
- 4-й микрорайон, дом № 34;
- улице Садовая;
- улице Ала-Арчинская, дома № 151, 33, 12 (Маевка);
- улице Тоо-Моюн, дом № 2;
- улице Т.Океева;
- улицах Тыныбекова — Алтымышева;
- улицах Жаманбаева — Шота Руставелли;
- улице Ленская, дом № 118.