Список новых «лежачих полицейских» на улицах Бишкека озвучили в мэрии

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» устанавливает «лежачих полицейских» для устранения неровностей на улицах столицы. Это делается для повышения безопасности пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, с начала текущего года работы проведены на:

улицах Туголбай-Ата — Ибраимова;

улицах Менделеева — Льва Толстого;

улицах Гагарина — Кырк-Кыз;

улице Кырк-Кыз, дом № 172;

улице Орозова, дом № 107;

улице Деповская, дом № 118;

улице Крупская (между улицами Баетова и Кустанайской);

улице Жукова, дом № 11 (ГЭС-5);

улице Восточная, дом № 4;

улице Пархоменко, дома № 45, 57, 62, 81;

улице Юнусалиева, дома № 49, 8;

улицах Алтын-Ордо — Анкара;

улице Эр-Тайлак, дома № 131, 133;

улице Исакеева;

микрорайон «Улан»;

улице Токмакская, дом № 25;

улице Эркин Тоо, дом № 12;

улицах Тыналиева — Кара-Коо;

улице Анкара, дом № 2к/3;

4-й микрорайон, дом № 34;

улице Садовая;

улице Ала-Арчинская, дома № 151, 33, 12 (Маевка);

улице Тоо-Моюн, дом № 2;

улице Т.Океева;

улицах Тыныбекова — Алтымышева;

улицах Жаманбаева — Шота Руставелли;

улице Ленская, дом № 118.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Отмечается, что установка искусственных неровностей возможна только при наличии официального предписания УПСМ ГУВД Бишкека. Неровности без дорожной разметки считаются незаконными и подлежат демонтажу.