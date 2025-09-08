13:10
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Агент 024

Депутат отмыл дорогу и восстановил разметку

Депутат городского кенеша Бишкека Болот Ибргаимов продемонстрировал способ восстановления дорожной разметки с использованием бытовой химии и щетки. Об этом 24.kg рассказал его друг.

Сообщается, что депутат решил почистить линии на проспекте Чингиза Айтматова с использованием бытовой химии и показать властям, что разметка часто теряет вид не из-за износа, а из-за накопившейся грязи и пыли.

По его словам, применение простого метода мойки позволяет сэкономить бюджетные средства и повысить безопасность дорожного движения.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/342590/
просмотров: 1070
Версия для печати
Материалы по теме
Грузовик снес знак пешеходного перехода на улице Панфилова в Бишкеке
В Бишкеке обновляют дорожные разметки для пешеходов
На улице Бакаева в Бишкеке пешеходный переход ведет к клумбе, а не к тротуару
Опасно для жизни. В Иссык-Атинском районе просят обновить дорожную разметку
В Бишкеке на улице Московской пешеходный переход ведет в арык
На пересечении улиц Кулатова и Ибраимова пешеходный переход почти не виден
Через пешеходный переход на Байтика Баатыра могут пройти не все — на пути арык
На улице Айни в Бишкеке пешеходный переход находится в двух метрах от тротуара
В Бишкеке могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка
На проспекте Шабдана Баатыра в Бишкеке сложно пройти к пешеходному переходу
Популярные новости
Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в&nbsp;Бишкеке остались без воды Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в Бишкеке остались без воды
Озера Сон-Куль и&nbsp;Кара-Камыш. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
13:10
Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство иску...
12:55
Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей
12:53
Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека
12:41
Соцфонд за два месяца заработал 4,5 миллиарда от инвестирования средств ГНПФ
12:38
Астана, Бишкек и Ташкент определили обязательства по обеспечению попусков воды