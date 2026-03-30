Часть улицы 7 Апреля в Бишкеке временно закроют

С 20.00 31 марта до 12.00 1 апреля будет временно закрыт участок улица 7 Апреля от улицы Медерова до улицы Шоокум. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на этом участке будут проводиться работы по установке металлических конструкций надземного пешеходного перехода.

«В связи с этим схема движения некоторых автобусных маршрутов будет временно изменена. Просим вас с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать свои маршруты и пользоваться альтернативными дорогами», — говорится в сообщении.