20:20
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

Часть улицы 7 Апреля в Бишкеке временно закроют

С 20.00 31 марта до 12.00 1 апреля будет временно закрыт участок улица 7 Апреля от улицы Медерова до улицы Шоокум. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на этом участке будут проводиться работы по установке металлических конструкций надземного пешеходного перехода.

«В связи с этим схема движения некоторых автобусных маршрутов будет временно изменена. Просим вас с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать свои маршруты и пользоваться альтернативными дорогами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368106/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Бизнес
30 марта, понедельник
20:07
За получение взятки задержаны сотрудники Чуйского предприятия электросетей За получение взятки задержаны сотрудники Чуйского предп...
20:04
Гала-концерт «Шедевры мирового балета» пройдет в Бишкеке
19:42
Горожанин пожаловался на качество питьевой воды и обратился к властям Бишкека
19:33
Часть улицы 7 Апреля в Бишкеке временно закроют
19:23
Бишкекчан приглашают на юбилейную выставку художника Сабиджана Бабаджанова