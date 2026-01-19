Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность

Горожане обеспокоены состоянием строительного объекта на проспекте Чингиза Айтматова. По их словам, котлован строящегося пешеходного перехода не огражден должным образом, что представляет угрозу для безопасности граждан.

Опасный участок расположен выше магистрали, в районе посольства США. Как отмечают бишкекчане, отсутствие полноценного ограждения и предупреждающих знаков может привести к несчастным случаям, особенно в темное время суток.

Фото читателей

Жители столицы призывают соответствующие контролирующие органы обратить внимание на ситуацию и принять меры для обеспечения безопасности на данном участке.

