11:43
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Агент 024

Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность

Горожане обеспокоены состоянием строительного объекта на проспекте Чингиза Айтматова. По их словам, котлован строящегося пешеходного перехода не огражден должным образом, что представляет угрозу для безопасности граждан.

Опасный участок расположен выше магистрали, в районе посольства США. Как отмечают бишкекчане, отсутствие полноценного ограждения и предупреждающих знаков может привести к несчастным случаям, особенно в темное время суток.

читателей
Фото читателей
Жители столицы призывают соответствующие контролирующие органы обратить внимание на ситуацию и принять меры для обеспечения безопасности на данном участке.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/358348/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке показали, как будет выглядеть надземный переход на проспекте Айтматова
По следам депутата: «Тазалык» принялся за очищение пешеходных разметок
Депутат отмыл дорогу и восстановил разметку
Грузовик снес знак пешеходного перехода на улице Панфилова в Бишкеке
В Бишкеке обновляют дорожные разметки для пешеходов
Ограждения вокруг многоэтажных домов в Бишкеке вызвали спор в горкенеше
На улице Бакаева в Бишкеке пешеходный переход ведет к клумбе, а не к тротуару
В Токио мужчина пытался протаранить ворота резиденции премьера. Он задержан
Опасно для жизни. В Иссык-Атинском районе просят обновить дорожную разметку
В Бишкеке на улице Московской пешеходный переход ведет в арык
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке автомобиль оставили на&nbsp;зебре, мешая пешеходам В Бишкеке автомобиль оставили на зебре, мешая пешеходам
Необычные облака в&nbsp;Нарыне и&nbsp;туманный Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке автомобили оставляют на&nbsp;пешеходной зоне Аллеи молодежи В Бишкеке автомобили оставляют на пешеходной зоне Аллеи молодежи
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
11:36
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема...
11:32
Легализовать мотоциклы и упорядочить эвакуацию машин предлагает Дастан Бекешев
11:26
В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест
11:21
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
11:02
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность