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Агент 024

«Гелендвагены» из свадебного кортежа нарушили ПДД. Ехали «змейкой»

Вчера на объездной дороге «Гелендвагены» из свадебного кортежа неоднократно нарушили ПДД. Видео 24.kg прислал читатель.

«Сначала весь кортеж выстроился в три ряда, перекрыв все полосы движения, ехал со скоростью 20 километров в час. Из последней машины водитель показывал всем движущимся сзади, чтобы они шли на обгон по встречке, и тем самым давал понять, что кортеж не будет освобождать полосу», — написал он.

Далее впереди идущие три машины «Мерседес-Гелендваген» выстроились в ряд и поехали «змейкой» по всем трем полосам, вынуждая объезжать их по встречке.

«Просим соответствующие службы принять меры в отношении водителей и организаций, предоставляющих транспорт для таких мероприятий!» — написал читатель.

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