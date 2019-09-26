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Агент 024

Езда по встречке. Правила нарушил водитель в военной форме

Водитель в военной форме ехал по встречке на улице Профсоюзной. Видео 24.kg прислал читатель.

Нарушитель заехал на разделенную газоном встречную полосу движения. Еще и вступил в перепалку.

Внимание: в видео ненормативная лексика!

На улице Московской (на пересечении с проспектом Манаса) водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу для общественного транспорта.

Ранее читатель сообщил, что в Бишкеке водитель выехал на полосу встречного движения на железнодорожном переезде на улице Асаналиева, после чего показал неприличный жест.

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