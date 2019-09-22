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Мгновения жизни. Цветы Ала-Беля и осенний Тоо-Ашуу

Пока стоит прекрасная осенняя погода, можно проводить с удовольствием время на природе. А заодно снимать всю красоту нашей страны на фото и видео. Мы же с большим удовольствием все это публикуем.

Начнем с Бишкека. Светлана Симоненко предложила прогуляться по аэропортинскому водохранилищу. Провести выходные на берегу водоема и в компании друзей — просто замечательно.

А можно отправиться в серьезный поход, как это сделал один из наших постоянных авторов Евгений Коротовских. На этот раз он исследовал окрестности перевала Тоо-Ашуу.

Добраться же туда можно по одной из самых значимых трасс Кыргызстана, которая как раз и проходит через перевал Тоо-Ашуу. По дороге Бишкек — Ош проехал Мамасалы Ташматов.

На этой же трассе находится еще один перевал — Ала-Бель.

И, не съезжая с этой дороги, попадаем в живописное ущелье Чичкан. Там побывала Махабат Эрматова.

Раз мы уже забрались так далеко на юг республики, то заглянем в село Шекафтар Джалал-Абадской области и полюбуемся на его окрестности, которые запечатлел Азат Махмудов.

Надеемся, фотографии наших авторов вам понравились. И помните, что вы можете оказаться в их числе и рассказать о своих путешествиях по Кыргызстану. Сделать это легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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