Неделю не могут убрать с тротуара столб на улице Пушкина в Джалал-Абаде. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Прошла неделя с момента автоаварии на улице Пушкина. Столб до сих пор стоит в таком положении, мешая пешеходам. С детской коляской здесь точно не пройти. Разбитые стекла также лежат неделю. Почему такая халатность и безответственность, что мешает городским службам исполнять свои обязанности?» — спрашивает местный житель.
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