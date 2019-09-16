Неделю не могут убрать с тротуара столб на улице Пушкина в Джалал-Абаде. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Прошла неделя с момента автоаварии на улице Пушкина. Столб до сих пор стоит в таком положении, мешая пешеходам. С детской коляской здесь точно не пройти. Разбитые стекла также лежат неделю. Почему такая халатность и безответственность, что мешает городским службам исполнять свои обязанности?» — спрашивает местный житель.

Фото читателя. Город Джалал-Абад

Напомним, на прошлой неделе читатель сообщил, что на отремонтированной улице Пушкина машина на высокой скорости заехала на тротуар, перелетев через арык, сбила электрический столб. Пешеход, проходивший мимо, остался жив благодаря своей реакции.

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