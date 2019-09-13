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Агент 024

Родители учеников Военно-Антоновской школы вышли на митинг против поборов

В Военно-Антоновке родители устроили акцию протеста против директора школы перед зданием айыл окмоту. Об этом они сообщили 24.kg.

«Мы каждый год собираем деньги, но учебное заведение в ужасном состоянии. Родители устали платить деньги, видя, что ничего не меняется», — рассказала родительница.

Она добавила, что жителей пригласили на собрание в клуб «Рассвет». «Однако местные депутаты не давали нам говорить, забирали микрофон, угрожали, вели себя агрессивно», — отметила родительница.

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