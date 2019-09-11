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Агент 024

Возле мусорных контейнеров в микрорайоне «Тюлейкен» города Ош образуется свалка

Возле дома № 3 микрорайона «Тюлейкен» в Оше не убирается мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из-за переполненного мусорного контейнера жители бросают бытовые отходы рядом с баком. Может ли МП «Тазалык» вовремя убирать мусор?» — спрашивает он.

По словам читателя, контейнеры находятся слишком близко к домам.

читателя
Фото читателя. Мусор в городе Ош

Ранее на работу «Тазалыка» жаловались жители микрорайона «Кашка-Суу» города Каракола.

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