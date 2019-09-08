Мгновения жизни. Августовский Байтик и суровые пейзажи Мин-Куша

Сегодня мы отказались от определенной тематики и просто публикуем фотографии наших читателей, сделанные летом в самых разных местах Кыргызстана.

Начнем с пригородов Бишкека — окрестностей сел Байтик и Кашка-Суу. Лето только закончилось, а дыхание осени уже можно ощутить на фотографиях Владислава Ногая.

Более суровыми вышли пейзажи, которыми любовался один из наших постоянных авторов Бексултан в Джумгальском районе Нарынской области.

Дорога Бишкек — Ош является одной из самых главных транспортных артерий Кыргызстана. Попасть на юг страны, минуя ее, практически невозможно. Многие кыргызстанцы хоть раз, но проехали по этой трассе. Адылбек кызы Арууке в их числе.

По этой трассе можно добраться до одной из самых известных и живописных долин республики — Суусамырской. Там побывал еще один постоянный автор нашей рубрики Мамасалы Ташматов.

На этой же дороге расположено и красивейшее ущелье Чычкан. Наверняка многие восхищались, проезжая по трассе Бишкек — Ош, открывающимися пейзажами. Побывала в ущелье и Махабат Эрматова.

И на самом юге страны, в Алайском районе, находится перевал Талдык. Его высота — 3 тысячи 615 метров , а подняться на него можно, преодолев серьезный серпантин. Он и попал на фотографию Келдибая Алымкулова.

Фото Келдибая Алымкулова. Перевал Талдык, Алай

Надеемся, вам понравились работы наших авторов, и вы решите присоединиться к ним, чтобы поделиться интересными фотографиями и видео из путешествий по Кыргызстану. Сделать это очень просто.

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