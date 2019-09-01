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Мгновения жизни. Летние воспоминания об Иссык-Куле

Вот и пролетело время каникул и отпусков. Сегодня уже первый день осени и немного грустно. Поэтому для поднятия настроения вспомним летние беззаботные дни и отправимся на Иссык-Куль, с которым в Кыргызстане у многих связаны прекрасные воспоминания.

«На Иссык-Куле в горах выпал снег, и сразу похолодало», — написал Бекназар Бекташев. К сожалению, такой уж короткий на озере сезон, хотя отдыхать на нем можно в любое время года.

Василий Павлов рассказал о своих летних впечатлениях от Иссык-Куля, который славится уникальными ущельями и флорой.

Переберемся на северный берег Иссык-Куля, в село Чок-Тал. Там отдыхала Светлана Симоненко и решила поделиться со всеми читателями 24.kgфотографиями оттуда.

Вместе с гостем из Чехии Petr Klingr вновь отправляемся на юг. Именно там расположена наша знаменитая Сказка.

Фото Petr Klingr. Каньон Сказка, южный берег Иссык-Куля

Несколько фотографий с летнего отдыха на Иссык-Куле от Ирины Синельниковой.

 

Только фотографиями наши постоянные авторы, конечно, не ограничиваются. Видео прислал Наиль Халилов.

Но и не только на самом Иссык-Куле отдыхают кыргызстанцы. Многие предпочитают проводить время активно, а для этого походы по иссык-кульским ущельям — самое то. Так сделал и еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Надеемся, наше небольшое путешествие в лето вам понравилось. Если сохранились яркие фотографии или видео с путешествий по Кыргызстану, то поделиться ими с читателями 24.kg довольно просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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