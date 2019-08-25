Мгновения жизни. Пойманное солнце и водопад в Белогорке

Курортный сезон идет на убыль, как и отпуска у многих, поэтому в выходные далеко от Бишкека на отдых забираться сложнее. Так что сегодня у нас в выпуске красоты Чуйской области.

Для начала фото от Динары Акынбаевой. Просто солнце на закате. Наверняка в архивах у многих есть такие снимки. Хотя я у себя не нашел.

Фото Динары Акынбаевой. Пойманное солнце

В Кегетинском ущелье побывала Адылбек кызы Арууке, которая с друзьями решила добраться до одного из красивейших высокогорных озер нашей республики — Коль-Тор.

«Мы ехали из ущелья Кегеты домой. Нас догнала гроза. Свинцово-серые, обремененные тоннами воды, тучи собирались в огромный шар. Вдруг прорвало эту кучу облаков и полилась вода. Это не было похоже на дождь! Казалось, кто-то открыл кран, и вся вода, томившаяся наверху, хлынула одним потоком», — описала свое первое фото Соня Айдарбаева.

Остальные снимки она сделала там же, в Кегетинском ущелье, до встречи с грозой.

Зачастую, чтобы полюбоваться горами, даже из Бишкека далеко уезжать не стоит. «Эти горы дали название селу», — написал Маратбек Масадыков, сделав фотографии в пригороде столицы.

Недалеко от Бишкека и живописное ущелье Чункурчак. Его давно облюбовали горнолыжники, но и летом туристы его не обходят вниманием. В ущелье побывал Роман Вершинский.

Подальше от столицы, но не менее красиво и Белогорское ущелье. Кроме того, оно славится водопадом, который и запечатлел Данияр Ибраимов. Не забыл он и о самом ущелье.

На сегодня это все. Надеемся, понравилось. А если вам есть что рассказать о своих поездках по Кыргызстану, то сделать это просто.

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