Мгновения жизни. Рассветы Иссык-Куля и обитатели Кырчына

Курортный сезон еще не закончился, поэтому мы продолжаем публиковать фотографии и видео наших авторов, которые связаны с самым популярным местом отдыха в Кыргызстане — озером Иссык-Куль.
Конечно, Иссык-Куль — это не только валяние на пляже и купание в прохладной воде. Но и более активный отдых. Тем более в области много интересных и красивых мест. Например, урочище Кырчын, где побывал один из постоянных наших авторов Мамасалы Ташматов.
Урочище Кырчын неразрывно связано с красивейшим Семеновским ущельем. Его посетила Махабат Эрматова и поделилась с нами сделанной там фотографией.
Перенесемся на южный берег озера, где проживает еще один постоянный автор нашей рубрики Василий Павлов. Он прислал видео из Джети-Огузского района, где расположен известный курорт.
На южном берегу свою красивую фотографию сделал и гость из Чехии Petr Klingr. На его странице в Facebook немало потрясающих снимков, в том числе и сделанных в Кыргызстане.
Прекрасны и чарующи на Иссык-Куле и рассветы. Об этом говорят снимки Ирины Горбачевой.
А еще один наш постоянный автор Наиль Халилов это постарался подтвердить.
Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Кстати, у нас накопилось за лето много фото и видео от наших читателей. Мы обязательно всех их опубликуем. И помните, что присоединиться к нашим авторам очень просто.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.