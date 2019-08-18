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Мгновения жизни. Рассветы Иссык-Куля и обитатели Кырчына

Курортный сезон еще не закончился, поэтому мы продолжаем публиковать фотографии и видео наших авторов, которые связаны с самым популярным местом отдыха в Кыргызстане — озером Иссык-Куль.

Конечно, Иссык-Куль — это не только валяние на пляже и купание в прохладной воде. Но и более активный отдых. Тем более в области много интересных и красивых мест. Например, урочище Кырчын, где побывал один из постоянных наших авторов Мамасалы Ташматов.

Урочище Кырчын неразрывно связано с красивейшим Семеновским ущельем. Его посетила Махабат Эрматова и поделилась с нами сделанной там фотографией.

Фото Махабат Эрматовой. Семеновское ущелье

Перенесемся на южный берег озера, где проживает еще один постоянный автор нашей рубрики Василий Павлов. Он прислал видео из Джети-Огузского района, где расположен известный курорт.

На южном берегу свою красивую фотографию сделал и гость из Чехии Petr Klingr. На его странице в Facebook немало потрясающих снимков, в том числе и сделанных в Кыргызстане.

Фото Petr Klingr. Южный берег Иссык-Куля

Прекрасны и чарующи на Иссык-Куле и рассветы. Об этом говорят снимки Ирины Горбачевой.

Фото Ирины Горбачевой. Рассвет на южном берегу Иссык-Куля

А еще один наш постоянный автор Наиль Халилов это постарался подтвердить.

Фото Наиля Халилова. Рассвет на Иссык-Куле

Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Кстати, у нас накопилось за лето много фото и видео от наших читателей. Мы обязательно всех их опубликуем. И помните, что присоединиться к нашим авторам очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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