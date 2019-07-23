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Сюжет: Безопасный город (358)

«Безопасный город». Инспекторы ловят нарушителей под знаком «Видеоконтроль»

Инспекторы ловят нарушителей под знаком «Видеоконтроль». Видео прислал 24.kg читатель.

«Патруль стоит на улице Ибраимова возле гостиницы «Достук». Чуть выше установлен знак «Видеоконтроль». На перекрестке нет камер, но водители подчиняются знакам и не должны проверять, установлено ли оборудование. Действия инспекторов незаконны. Либо они должны штрафовать за нарушения, которые не фиксирует камера, либо убрать знак, вводящий водителей в заблуждение», — пояснил он.

Ранее 24.kg уже сообщало, что знак «Видеоконтроль» на пересечении улиц Ибраимова и Фрунзе вводит водителей в заблуждение. Дорожные службы так его и не убрали.
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