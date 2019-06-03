Для «цветочных деревьев» купили горшки из Европы. Бишкекчане недовольны

В Бишкеке появились «цветочные деревья», однако многие горожане такую идею озеленения раскритиковали.

В частности, на своей странице в Facebook пользователь Владимир Цай поинтересовался, почему Бишкекзеленхоз закупил пластиковые горшки из Европы.

В комментариях горожане высказали опасения, что в жарком климате земля в горшках превратится в сухой ком и цветы погибнут. Кто-то предположил, что в случае сильного ветра горшки могут разлететься.



Пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева ответила, что предприятие объявляло тендер на приобретение вазонов. «Мы указываем только характеристики, страну производства указать не можем. Выиграл местный поставщик, цена составляет 800 сомов за единицу», — сообщила она.

Аида Айдаралиева добавила, что подобные конструкции активно используются в разных государствах для вертикального озеленения. «Цветы разрастутся, будет красиво», — отметила она.

Пользователи вспомнили и металлические горшки, приобретенные в бытность мэром Исы Омуркулова в 2011 году. Тогда на их покупку и установку потратили по 4 тысячи 848 сомов за штуку. В городе установили 2,4 тысячи термочаш на 5,2 миллиона сомов из выделенных на озеленение 10 миллионов сомов. Тогда Иса Омуркулов обещал, что они прослужат 10-15 лет. Однако сегодня на улицах Бишкека их не встретишь.