В коридорах не лежали. В инфекционной больнице отреагировали на жалобу пациента

«Медицинский персонал проводит осмотр, консультацию, госпитализацию и лечение больных круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. 9-10 мая к нам обратились 430 больных, госпитализированы — 95. В коридорах в это время пациенты не лежали», — отреагировали в Республиканской инфекционной больнице на жалобу пациента.

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В то же время в лечебном учреждении отмечают увеличение количества обращений. В первую очередь связывают это с увеличением численности населения в Бишкеке и круглосуточным обслуживанием пациентов.

«9-10 мая 2019 года в больнице находилось всего 234 больных. Она рассчитана на 400 коек», — сообщили в лечебном учреждении, отметив, что больных госпитализируют в профильные отделения по заболеваниям.

Также в больнице ответили на предложение пациента установить водонагреватели. «Горячая вода отключена во всем городе. Во всех отделениях горячая (кипяток) вода есть в баках в комнатах для раздачи пищи», — отметили в больнице.

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