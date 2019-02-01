Не прошло и года. На улице Баялинова вскрывают новый асфальт из-за прорыва трубы

На улице Баялинова вскрывают новый асфальт из-за прорыва трубы. Об этом в Facebook сообщил гражданский активист Александр Толмачев.

«Летом прошлого года на улице положили новый асфальт. И вот уже ломают. Меняют старые трубы, которые проржавели, и их прорвало», — написал он.

Александр Толмачев добавил, что местные жители предупреждали коммунальные службы перед дорожно-ремонтными работами о ржавых трубах.

«Тогда предлагали их сразу поменять. Но сказали, что денег нет. Это ли не преступная коррупция, не халатное отношение к своим обязанностям?» — пишет он.

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