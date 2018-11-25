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Мгновения жизни. Четыре сезона площади Победы и священная Чеч-Добо

Неделя промелькнула незаметно, и вновь на дворе воскресенье, а значит, мы отправляемся с помощью наших читателей в очередное путешествие по прекрасному и неповторимому Кыргызстану.

Отправной точкой станет Бишкек. Вернее, столичная площадь Победы. Владислав Ногай сделал ее фотографии с одного ракурса в разные времена года. Так и получились «Четыре сезона».

Теперь выберемся в пригород Бишкека. Еще один наш постоянный автор Орынбек Асилбаев предлагает взглянуть на осенний Байтик.

Но, как бы нам не хотелось, зима все сильнее захватывает долины Кыргызстана. О горных ущельях и вовсе не приходится говорить. Там давно властвуют снег и морозы. Это подтвердил Евгений, который недавно посетил Кегетинское ущелье.

Теперь заскочим в Нарынскую область, чтобы полюбоваться «священной горой Чеч-Добо, которая если не захочет принять человека, то к ней никак не попадешь». Фотографию сделала Жумагуль Тентиева. Правда, не уточнила, смогла ли она сама подобраться близко к горе.

Фото Жумагуль Тентиевой. Священная гора Чеч-Добо

Задержимся немного в Нарыне и проникнемся суровостью Ат-Башинского района. Эти фотографии сделал Наиль Халилов недалеко от знаменитого Таш-Рабата.

Напоследок остановимся в Баткенской области, с которой нас продолжает знакомить Урмат Чырмашев. Теперь фрагменты самого города и его окрестностей, которые уже захватила осень.

Надеемся, вы по-прежнему получаете удовольствие от наших путешествий по стране. У нас в рубрике было много известных достопримечательностей и самых отдаленных ее уголков, но, кажется, Кыргызстан может удивлять своими пейзажами бесконечно.

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