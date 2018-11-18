Мгновения жизни. Облачное НЛО и осенняя Ала-Арча

Резкое похолодание наверняка многим, как и нам, понравилось не очень. Поэтому мы решили, что сейчас явно не помешает возвращение в теплую золотую осень. Полностью погружаться в зиму пока совсем не хочется.

Откроет же выпуск рубрики ее постоянный автор Владислав Ногай. Он позвал нас в золотое время, которое еще совсем недавно царило в Бишкеке.

Но такая палитра красок разлилась и в пригороде столицы. Это доказал Орынбек Асилбаев, запечатлевший еще не припорошенную снегом октябрьскую Ала-Арчу.

Переберемся на Иссык-Куль и полюбуемся необычными облаками. Фотографии в селе Чырпыкты сделал Талгарбек, который решил остаться частично анонимным автором.

Да, все-таки мы не смогли удержаться от того, чтобы не вспомнить зиму. А именно метель, которая разыгралась на перевале Кубакы по дороге из Боомского ущелья в Кочкорскую долину. Буйство природы сняли на видео 8 ноября, к сожалению, автор, приславший ролик в редакцию, не указал ни имени, ни фамилии.

В Нарынской области заглянем в село Ат-Баши, где побывала еще один постоянный автор рубрики Жумагуль Тентиева.

А теперь перенесемся далеко-далеко на юг — в Баткенскую область. К сожалению, те края не так часто попадают в нашу рубрику. Но наш постоянный автор Урмат Чырмашев в последнее время активно исправляет эти пробелы. Сегодня мы посетим с ним родник Котур-Булак, расположенный в Кадамджайском районе.

На этом мы и завершим наше путешествие в осень. Надеемся, вам понравилось. Если же у вас есть что показать всем читателям 24.kg, то помните — авторами рубрики «Мгновения жизни» стать очень просто.

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