16:37
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Агент 024

Мгновения жизни. Облачное НЛО и осенняя Ала-Арча

Резкое похолодание наверняка многим, как и нам, понравилось не очень. Поэтому мы решили, что сейчас явно не помешает возвращение в теплую золотую осень. Полностью погружаться в зиму пока совсем не хочется.

Откроет же выпуск рубрики ее постоянный автор Владислав Ногай. Он позвал нас в золотое время, которое еще совсем недавно царило в Бишкеке.

Но такая палитра красок разлилась и в пригороде столицы. Это доказал Орынбек Асилбаев, запечатлевший еще не припорошенную снегом октябрьскую Ала-Арчу.

Переберемся на Иссык-Куль и полюбуемся необычными облаками. Фотографии в селе Чырпыкты сделал Талгарбек, который решил остаться частично анонимным автором.

Да, все-таки мы не смогли удержаться от того, чтобы не вспомнить зиму. А именно метель, которая разыгралась на перевале Кубакы по дороге из Боомского ущелья в Кочкорскую долину. Буйство природы сняли на видео 8 ноября, к сожалению, автор, приславший ролик в редакцию, не указал ни имени, ни фамилии.

В Нарынской области заглянем в село Ат-Баши, где побывала еще один постоянный автор рубрики Жумагуль Тентиева.

А теперь перенесемся далеко-далеко на юг — в Баткенскую область. К сожалению, те края не так часто попадают в нашу рубрику. Но наш постоянный автор Урмат Чырмашев в последнее время активно исправляет эти пробелы. Сегодня мы посетим с ним родник Котур-Булак, расположенный в Кадамджайском районе.

На этом мы и завершим наше путешествие в осень. Надеемся, вам понравилось. Если же у вас есть что показать всем читателям 24.kg, то помните — авторами рубрики «Мгновения жизни» стать очень просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка:
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Мгновения жизни. Многоликая «Сказка» и ее «Китайская стена»
Мгновения жизни. Осенний Иссык-Куль и безмятежный Алай
Мгновения жизни. Осенние мотивы и красавицы из Ат-Баши
Мгновения жизни. Ущелье Чичкан и водопад в Арсланбобе
Мгновения жизни. «Доисторическая черепаха» и прекрасное озеро Коль-Тор
Мгновения жизни. Соленое озеро и дорога на Торугарт
Мгновения жизни. Величественный Ботвей и суровый Орто-Токой
Мгновения жизни. Водопады и ущелья Кыргызстана
Популярные новости
На&nbsp;улице Л.Толстого мусоровоз врезался в&nbsp;столб и&nbsp;остановил движение троллейбусов На улице Л.Толстого мусоровоз врезался в столб и остановил движение троллейбусов
Шумное соседство с&nbsp;кафе. Жители Бишкека просят помощи у&nbsp;правительства Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства
Фотофакт. Бишкек окутан смогом Фотофакт. Бишкек окутан смогом
Мгновения жизни. Бишкекская осень и&nbsp;высокогорное озеро Коль Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»