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Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль

Осень великолепием красок затмевает остальные времена года. Естественно, что авторы рубрики «Мгновения жизни» не могут пройти мимо такой красоты, а мы делимся ей со всеми читателями 24.kg.

Откроет наше фотопутешествие Владислав Ногай, который сделал подборку снимков об осеннем Бишкеке до того, как в городе вновь выпал снег. Да, прекрасные теплые деньки теперь только вспоминать. 

В поездку по осеннему урочищу Бака-Булак, расположенному в Чуйском районе, нас пригласил Нурлан Иманалиев. Осенние пейзажи и умиротворяющая тишина.

Теперь вернемся назад в лето и перенесемся в Таласскую область. Именно там, на границе с Джалал-Абадской областью есть тектоническое озеро Коль. На его берегах побывала Бурулай Мукамбетова. Да и снег на фотографии — это тоже лето. Такие вот у нас суровые горы.

Раз уж мы оказались рядом с Джалал-Абадской областью, то заглянем в Аосланбоб. Здесь в октябре побывал один из наших постоянных авторов Наиль Халилов.

Фото Наиля Халилова. Арсланбоб

Надеемся, наше небольшое путешествие понравилось. Получилось оно непродолжительным, зато красивым. Расширить же географию и познакомить с самыми таинственными и прекрасными уголками Кыргызстана можете только вы, наши читатели. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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