Токон Мамытов о возможных темах на встрече глав Кыргызстана и Узбекистана

Эксперт Токон Мамытов высказался о возможных темах, которые могут затронуть на предстоящей встрече президентов Кыргызстана и Узбекистана во время визита Шавката Мирзиеева в Бишкек. Об этом он заявил сегодня на круглом столе «Сотрудничество Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов как фактор расширения экономического взаимодействия».

По его словам, главы государств обсудят вопросы улучшения взаимоотношений как политических, так и торговых, работу пунктов пропуска на границе, взаимные поездки граждан и региональную безопасность.

«События в Афганистане свидетельствуют о том, что ИГИЛ обосновался на южных границах стран СНГ и нашел общий язык с некоторыми талибами. Их задача — не талибы и Афганистан, а страны Ферганской долины. Думаю, мы вместе будем инициировать ряд решений по вопросам безопасности и борьбы с экстремизмом и терроризмом. Это, я думаю, будет основной темой переговоров», — сказал Токон Мамытов.