Правительство намерено облегчить получение ипотечного кредита

Правительство намерено облегчить получение льготного ипотечного кредитования через ОАО «Государственная ипотечная компания». Об этом со ссылкой на первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, решение об облегчении получения кредита было принято на заседании межведомственной комиссии, которая была создана для улучшения работы Государственной ипотечной компании.

«Учитывая значимость решения жилищного вопроса для граждан, необходимо облегчить условия получения ипотечного кредита и его дальнейшего обслуживания. Каждый гражданин должен знать о порядке оформления документов на получение кредита и условиях его погашения. Это задача не только ОАО «Государственная ипотечная компания», но и органов местного самоуправления, которые должны вплотную работать с населением», — сказал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Как отмечается, большая часть квартир, приобретенных с льготным ипотечным кредитом, находится в Бишкеке и Оше, но ипотечная компания планирует привлечь инвестиции для строительства многократных жилых домов в каждом районном и областном центрах республики.