Он не согласен. Адахан Мадумаров не признает итоги президентских выборов

Кандидат в президенты страны Адахан Мадумаров заявил журналистам, что предварительные итоги выборов он не признает.

По его словам, признать — это означает плюнуть в душу своим избирателям. Адахан Мадумаров отметил, что в день голосования и на протяжении агитационной кампании были зафиксированы грубейшие нарушения, но ни ЦИК, ни прокуратура, ни МВД не отреагировали на них. Он удивлен, что молчат и сами недавние претенденты.

«В день выборов мы все стали свидетелями, как ОПГ работали в унисон с местной властью. Но все молчат, и это пугающая тишина», — сказал Адахан Мадумаров.

Политик пояснил, что он не будет обращаться в суд по результатам выборов, так как не видит в этом смысла. Он добавил, что намерен инициировать создание национального движения под названием «Я не согласен».

Отвечая на вопрос, согласится ли он работать в команде Сооронбая Жээнбекова, набравшего, по предварительным данным, 54,78 процента голосов избирателей, Мадумаров ответил, что они с Жээнбековым совершенно разные по формации и сути своей люди.

По предварительным данным, Адахан Мадумаров набрал 6,78 процента голосов избирателей.