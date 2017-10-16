Миссия Китая признала выборы президента в Кыргызстане состоявшимися и транспарентными. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Хун Цзюинь.

По его словам, миссия наблюдателей из Китая в день голосования посетила восемь избирательных участков. Отмечено, что на всех были опубликованы нормативно-правовые документы, касающиеся избирательного процесса, и данные о кандидатах в президенты. СМИ широко освещали ход предвыборной кампании и голосования.

«Мы полагаем, что прошедшие 15 октября выборы президента соответствуют требованиям законодательства Кыргызстана и общепризнанным международным нормам. Процесс голосования проходил в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не выявлено. Мы считаем, что прошедшие выборы являются законными, демократичными и транспарентными», — заключил Хун Цзюинь.