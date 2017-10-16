Миссия ШОС признала выборы в Кыргызстане открытыми, свободными и демократичными

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала выборы в Кыргызстане открытыми, свободными и демократичными. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции ее глава, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

По его словам, выборы президента Кыргызстана соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и международным обязательствам. Нарушений национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов, миссия не отметила.

Наблюдатели от ШОС работали в пяти областях Кыргызстана из семи. Они провели мониторинг на 189 избирательных участках в Бишкеке, Оше, Канте, Кара-Балте, Чолпон-Ате и населенных пунктах Иссык-Кульской, Нарынской и Джалал-Абадской областей. Мониторинг проводился с 10 по 15 октября.

«Приглашение ЦИК международных наблюдателей нами расценивается как желание обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса. Мы начали работу заблаговременно, что позволило провести анализ законодательства. Мы с уважением отмечаем изменения, которые внесены в законодательство за последние два-три года. Они укрепили нормативно-правовую основу для обеспечения свободного волеизъявления избирателей», — отметил Рашид Алимов.

«Во время предвыборной кампании обеспечены равные условия для справедливой конкуренции. Мы не даем оценку, насколько она была жесткой, насколько полярными были мнения. Но у каждого была возможность высказаться. Важно, что проведена работа по доставке АСУ в труднодоступные высокогорные районы, внедрены механизмы передачи данных голосования в режиме онлайн», — заключил он.