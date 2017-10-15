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Выборы

На инфопортале ЦИК выложили, а затем убрали копии паспортов кандидатов

На информационном избирательном портале выложили копии паспортов кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Эрнис Темиркан.

«Есть ли юристы и насколько это законно?» — спрашивает пользователь.

«Не обязательно быть хакером или разработчиком программного обеспечения, это, может, и обычный опытный пользователь. Для того чтобы скачать прикрепленный документ, нужно получить его код, это не составляет труда, поменять «HTML» на «URL», — рассказали эксперты, к которым обратился корреспондент ИА «24.kg».

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на вопрос корреспондента, насколько правомерно выкладывать информацию персонального характера в открытый доступ, ответила, что, возможно, произошла ошибка либо журналист увидел это на сайте, не имеющем отношения к Центризбиркому.

Когда же журналист представил копии четырех паспортов кандидатов, она поручила сотрудникам IT отдела ЦИК «разобраться».

Последние же просто удалили документ с сайта, но перед этим обвинили корреспондента во взломе информационной системы.

Согласно статье 17 «Обязанности держателя (обладателя) массива персональных данных» Закона КР «Об информации персонального характера», держатель обязан обеспечивать режим конфиденциальности в случаях, предусмотренных законодательством  страны.

В этом же законе, в статье 21 «Организационные и технические меры защиты персональных данных», говорится, что держатель персональных данных и обработчик обязаны принимать необходимые правовые, организационные и технические меры и(или) обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

— Не допускать несанкционированного чтения, копирования, изменения и уничтожения персональных данных при передаче и транспортировке персональных данных (транспортный контроль)

— Обеспечить конфиденциальность информации, полученной при обработке персональных данных.
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