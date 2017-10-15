На 10.00 в Кыргызстане проголосовало 226 тысяч 616 избирателей

На 10 часов утра по Кыргызстану проголосовало 226 тысяч 616 избирателей, что составляет 7,49 процента от общего числа включенных в список избирателей, сообщила на пресс-конференции председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

Глава ЦИК отметила хорошую активность избирателей.

«Наибольшая активность избирателей наблюдается в Сулюкте (более 13 процентов) и Караколе Джалал-Абадской области (свыше 12 процентов). Также высокая активность горожан в Оше и Джалал-Абаде, где проголосовало свыше 10 процентов избирателей», – добавила Нуржан Шайлдабекова.

В Бишкеке проголосовало 29 тысяч 967 избирателей, или 7,02 процента; в Джалал-Абаде – 38 тысяч 503, или 7, 06 процента; по Иссык-Кульской области – 20 тысяч 947, или 8,08 процента, по Нарынской области – 13 тысяч 78, или 8,08 процента; по Ошской области – 43 тысячи 629, или 7,4 процента; по Таласской области – 10 тысяч 985, или 8,44 процента; по Чуйской области – 33 тысячи 942 избирателя, или 6,019 процента.