Заявление штаба Жээнбекова: ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь провокаций!

Целую серию провокаций зафиксировали в штабе Жээнбекова 13 октября – в заключительный день агитации.

Штаб Жээнбекова предупреждает о возможном продолжении провокаций и просит информационные агентства ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ!

Учитывая складывающуюся ситуацию в соцсетях, просим всех пользователей проверить собственные аккаунты на предмет создания клонов.

Мы призываем штабы других кандидатов в президенты КР вести честную борьбу и отказаться от дискредитирующих страну технологий. Нам всем нужны честные выборы!

Пожалуйста, НЕ ВЕРЬТЕ публикациям в WatsApp от неизвестных пользователей. Это может быть ложь и провокация!

Если вы столкнулись с тем, что от вашего имени, используя вашу фотографию, ставят лайки или размещают материалы, делайте следующее:

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.10.2017 г.