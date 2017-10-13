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Выборы

Заявление штаба Жээнбекова: ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь провокаций!

  • Целую серию провокаций зафиксировали в штабе Жээнбекова 13 октября – в заключительный день агитации. 

  • Штаб Жээнбекова предупреждает о возможном продолжении провокаций и просит информационные агентства ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ!
  • Учитывая складывающуюся ситуацию в соцсетях, просим всех пользователей проверить собственные аккаунты на предмет создания клонов.
  • Мы призываем штабы других кандидатов в президенты КР вести честную борьбу и отказаться от дискредитирующих страну технологий. Нам всем нужны честные выборы!
  • Пожалуйста, НЕ ВЕРЬТЕ публикациям в WatsApp от неизвестных пользователей. Это может быть ложь и провокация!
  • Если вы столкнулись с тем, что от вашего имени, используя вашу фотографию, ставят лайки или размещают материалы, делайте следующее:

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.10.2017 г.
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