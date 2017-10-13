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Выборы

Темир Сариев предлагает транслировать все судебные процессы в онлайн-режиме

На прошедших дебатах в эфире КТРК Темир Сариев предложил свое видение реформы судебной системы. По словам кандидата, для решения этого вопроса нужно сделать всего 4 вещи.

«Отбор и подготовка судей, а также создание независимого органа по отбору судей. Второе – декларация о доходах и расходах, которая должна быть жесткой. Третье – обеспечение высокой заработной платы для судей и решение жилищных вопросов, чтобы судьи были независимыми. И четвертое – проведение антикоррупционных мероприятий, онлайн-трансляция всех судебных процессов, кроме закрытых. Должен быть очень жесткий общественный контроль. Только в совокупности всех этих пунктов мы можем изменить судебную систему», – заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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