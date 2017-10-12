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Выборы

Галина Куликова: За такого президента, как Темир Сариев, нам не будет стыдно

Экс-депутат Жогорку Кенеша Галина Куликова считает Темира Сариева самым эффективным премьер-министром Кыргызстана. Всего за год премьерства Сариев сделал столько, сколько многим не удавалось сделать долгие годы.

«Темир Сариев – человек слова и дела, который прошел большой жизненный путь от простого рабочего до премьер-министра. На этом посту он проработал всего год, но за этот год сделал так много, что если бы он проработал 3-4 года, то в нашей стране многие вопросы были бы полностью решены. За год он совершил около 70 рабочих поездок по региону и выслушал проблемы жителей, которые затем сразу же решил. Сегодня кыргызстанцы благодарны ему за это. Он умеет разговаривать как с простыми людьми, так и с главами других государств, за такого президента не будет стыдно», - сказала Галина Куликова.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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