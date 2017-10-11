Каракульджинцы благословили Жээнбекова на должность президента Кыргызстана

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, встретился с избирателями Кара-Кульджинского района Ошской области.

Он отметил, что три раза избирался депутатом от Кара-Кульджинского района, и поблагодарил избирателей за доверие.

«Я старался оправдать ваше доверие. Разрабатывал и инициировал многие законы, среди которых были законы о восстановлении и развитии сельского хозяйства. После этого прошел через все ступени исполнительной власти. Теперь стою перед вами, чтобы получить благословение, заручиться вашей поддержкой на пути борьбы за главный пост страны, с твердой решимостью добиться дальнейшего улучшения жизни нашего народа и процветания нашего Кыргызстана», — подчеркнул Жээнбеков.

Он напомнил, что когда только приступил к должности премьер-министра, то получил экономику, которая упала по всем показателям во всех сферах.

«За короткий срок нам удалось добиться ощутимых результатов. Возьмем, к примеру, ситуацию с бюджетом. В прошлом году налоговые доходы были увеличены на 11 миллиардов сомов. В этом году расходная часть бюджета составила 151 миллиард сомов. И эти показатели будут только расти. Потому что я знаю пути, источники увеличения доходной части бюджета. Бюджет — достояние всего народа. Достаточно не воровать, не запускать руки в казну, и он будет увеличиваться», — заявил кандидат Жээнбеков.

Он подчеркнул, что сфера сельского хозяйства является вопросом продовольственной безопасности, следовательно, относится к национальной безопасности. Поэтому поддержка данной сферы будет под особым контролем будущего президента Сооронбая Жээнбекова.

«Более 60 процентов населения Кыргызстана живут в сельской местности и занимаются сельским хозяйством. Что нужно народу? Стабильная работа, чистая питьевая вода, детские сады, школы, больницы, спортзалы, качественные дороги. Нужны доступные кредиты для сельского хозяйства. Правительство, возглавляемое мной, добилось снижения до 6 процентов ставок кредитов, выдаваемых на перерабатывающую отрасль сельского хозяйства. Я очень хорошо знаком с ситуацией во всех отраслях экономики, знаю, какие задачи стоят перед ними, и знаю пути их решения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что продолжит борьбу против коррупции, начатую президентом Алмазбеком Атамбаевым.

«С начала борьбы с этим злом были возбуждены сотни уголовных дел, оказываются за решеткой не только мелкие сошки, но и киты коррупции. Любой, кто был замешан в коррупции, должен понести ответственность за свои деяния, невзирая на занимаемые должности и чины. Место вора должно быть в тюрьме. Мы знаем, как искоренить коррупционные схемы», — резюмировал кандидат.

На встречу с Сооронбаем Жээнбековым в Кара-Кульдже пришли более 10 тысяч избирателей, которые единогласно поддержали его кандидатуру и программу развития «Интересы страны дороже всего!».

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.10.2017 г.