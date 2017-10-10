ЦИК вынес третье предупреждение кандидату в президенты Омурбеку Бабанову

ЦИК вынес третье предупреждение кандидату в президенты Кыргызстана Омурбеку Бабанову за нарушение правил агитации. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

В ЦИК после выступления Омурбека Бабанова в микрорайоне «Амир Тимур» (бывший «Он-Адыр») поступило 19 жалоб от общественных организаций и жителей нескольких городов. Рабочие группы Центризбиркома решили жалобы удовлетворить и вынести Омурбеку Бабанову третье предупреждение за нарушение правил агитации.

Против выступила заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова. «Я предлагаю вспомнить статью 26 Конституции о презумпции невиновности и отказать в удовлетворении жалобы», — заявила она.

Однако не все коллеги ее поддержали. За третье предупреждение Омурбеку Бабанову проголосовали восемь членов ЦИК, против — четыре. Однако снимать его с гонки не будут, так как срок для подобного решения Центризбиркома закончился накануне.