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Выборы

Кочкор-Ата и Майлуу-Суу поддержали Сооронбая Жээнбекова!

Кандидат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 октября, в рамках своей агитационной кампании встретился с жителями городов Кочкор-Ата и Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.

Сооронбай Жээнбеков представил избирателям свою программу «Интересы страны дороже всего!», в которой просто и доступно изложены тезисы о развитии страны.

Кандидат отметил, что народу нужна справедливая власть. Селам нужны больницы, школы, дороги, электричество. Он пообещал, что поднимет зарплату учителям, врачам и другим бюджетникам и знает пути этих решений. Поддержка малого и среднего бизнеса, промышленности будет одним из важнейших направлений. А также предоставление ипотеки в будущем под 6 процентов всем, кто нуждается в жилье.

«Борьба против коррупции — это мой основной долг. Мы будем в рамках закона наказывать тех, кто путает свой карман с государственным. Ставить жесткие требования правоохранительным органам, государственным служащим в борьбе с коррупцией. Я нахожусь в политике с 1995 года и знаю, кто работал для личного обогащения, а кто для страны. Будет продолжена ужесточенная борьба с коррупцией, иначе коррупция станет большой угрозой стране», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что вышел из народа и этим отличается от других кандидатов в президенты. «Мой опыт, знания и политическая воля позволят мне быть справедливым президентом и поднять свою страну», — заявил кандидат Жээнбеков.

Также он поблагодарил жителей городов Кочкор-Ата и Майлуу-Суу за теплый прием и безоговорочную поддержку его кандидатуры.

Во встрече приняли участие экс-депутат Жогорку Кенеша, председатель партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев, экс-министр внутренних дел, генерал Молдомуса Конгантиев, местные жители, представители молодежи, аксакалы. На встречу с кандидатом в городе Майлуу-Суу пришли более 5 тысяч избирателей, в Кочкор-Ате - более 7 тысяч избирателей.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 08.10.2017 г.

 
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