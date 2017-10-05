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Выборы

Был эффективным премьер-министром, станет не менее эффективным президентом

Был эффективным премьер-министром, станет не менее эффективным президентом. Кандидат на пост главы государства Темир Сариев продолжает знакомить избирателей со своей предвыборной программой. Свою поддержку ему выразили жители города Балыкчи и Кочкорского района Нарынской области.

Темир Сариев не раз подчеркивал: эти выборы для Кыргызстана знаковые, действующий президент отказался от участия в них, пообещав провести честное голосование. Атамбаеву кандидат Сариев верит, но отмечает, что сейчас честность избирательного процесса ставят под удар два фактора: с одной стороны, административный ресурс и повсеместный подкуп — с другой.

Темир Сариев призывает избирателей осознать всю серьезность предстоящего выбора и отдать свой голос не за деньги, не из страха, а за достойного кандидата. Того, чьи слова не пустой звук, а подкреплены делом. Кто умеет работать, умеет на равных отстаивать интересы Кыргызстана в переговорах с мировыми лидерами.

Рассказал кандидат Сариев и о своей предвыборной программе «Вместе к успеху!».

«Она короткая, но оттого понятная и очень эффективна. В ней конкретные шаги, как за короткий срок поднять государство на новый уровень развития, улучшить жизнь каждого. Мне готовы помогать в ее реализации команда профессионалов, специалисты в разных областях, экономисты, юристы, предприниматели есть, молодежь. И если я приду на пост президента, то мы с моей командой в короткий срок поднимем страну», — заявил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 05.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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