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Выборы

Кандидат в президенты нашла способ уменьшить внешний долг Кыргызстана

В прямом эфире КТРК продолжаются теледебаты кандидатов на пост президента Кыргызстана. В них участвуют Сооронбай Жээнбеков, Арстанбек Абдылдаев, Токтайым Уметалиева и Омурбек Бабанов.

Отвечая на видеовопросы от зрителей про внешний долг страны, Токтайым Уметалиева сообщила, что Кыргызстану не хватает женской сообразительности, поэтому страна в долгах.

«В семье женщина держит бюджет и распределяет его. Нашей стране тоже нужна женщина-президент. Вот тогда мы научимся жить на свои средства, а не будем брать в долг», — сказала Токтайым Уметалиева.
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