ЦИК не удовлетворил жалобы правозащитников на агитаторов Сооронбая Жээнбекова

Члены ЦИК спорят — является ли нарушением, что лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов агитирует за кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Жалоба поступила от Коалиции за демократию и гражданское общество.

По мнению заявителей, народный избранник не может выступать агитатором. Они попросили Центризбирком удовлетворить их жалобу. Однако члены комиссии не увидели в этом нарушений закона, поскольку в нем нет запрета для депутатов выступать на предвыборных митингах и призывать голосовать за того или иного кандидата.

Еще одну жалобу подали члены НПО, и опять на Сооронбай Жээнбекова. Она касается директора столичной школы № 26, которая на собрании призывала учителей голосовать за бывшего премьер-министра. Однако на аудиозаписи нет конкретного упоминания, за кого именно агитировала директор. Более того, представитель Жээнбекова подчеркнул, что закон не запрещает учителям и директорам образовательных учреждений участвовать в агитации.

Третья претензия касалась главы ГП НК «Кыргыз темир жолу». По словам правозащитников, он на ТВ открыто высказал предпочтение Сооронбаю Жээнбекову. Член ЦИК Гульнара Джоробаева добавила, что если заявление директора носит частный характер и не согласовано со штабом кандидата, то такого агитатора следует наказать.

Другая член ЦИК Елена Джилкичиева добавила: есть несколько заявлений работников «Кыргыз темир жолу», что их заставляет руководство под угрозой увольнения голосовать за определенного кандидата. В свою очередь член комиссии Бахтияр Кадыров обвинил представителей коалиции в предвзятом отношении к Сооронбаю Жээнбекову.

В итоге ЦИК в удовлетворении жалоб отказал.