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Темир Сариев: Я знаю, что надо делать для развития Кыргызстана

Темир Сариев выступил в эфире общественного радио «Биринчи радио». В рамках выступления кандидат отвечал на вопросы журналиста касательно развития экономики страны.

«Как вы знаете, я полностью занимался вопросами интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Благодаря вхождению в ЕАЭС для отечественных производителей открылся международный рынок, куда они теперь поставляют свою продукцию. Еще больший результат от ЕАЭС мы сможем увидеть в течение нескольких лет, однако нам нужно соответствовать уровню экономики, который показывают страны - участницы ЕАЭС. Для этого нужно выбирать эффективные направления развития, и я такие направления знаю», — сказал Темир Сариев.

Кандидат рассказал, что для развития экономики в первую очередь важно развитие производства.

«Нужно увеличивать производство отечественных продуктов. Мы можем производить чистые экологические продукты в больших объемах, это наше преимущество. Но мы должны не только поставлять сырье, но и развивать перерабатывающую отрасль. Это позволит в разы увеличить поступления в бюджет», — пояснил Сариев.

Темир Сариев отметил, что необходимо строить теплицы. Руководствуясь цифрами, он показал разницу в прибыли, которую можно получать, выращивая продукцию в теплицах.

«Мы начали строить теплицы еще в то время, когда я был премьер-министром. Если с 1 гектара пшеницы мы получаем 70 тысяч сомов, то с овощей — 300 тысяч сомов, с яблок — 600 тысяч сомов. А если поставить теплицы, с 1 гектара мы сможем получать по 10 миллионов сомов. Примерно вот в таком направлении нам нужно двигаться, чтобы экономика начала стремительно расти», — рассказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 04.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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