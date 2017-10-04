Темир Сариев: Антигосударственная политика будет жестко пресекаться

Моя программа ясна и понятна. Для наглядности я озвучу основные, ключевые моменты.
Первое. Нам нужно поднимать экономику и повышать благосостояние граждан, это все понимают. Нам нужно поднимать на новый уровень медицину и образование, этого тоже все хотят. И я тоже. И много другого надо сделать, много надо поменять. Об этом тоже говорят все кандидаты. Но я понимаю, что невозможно всего этого добиться, пока государственное управление охвачено коррупцией.
Коррупционная государственная машина тормозит реформы, сводит к нулю все наши усилия. Нечистоплотные чиновники, вопреки действующим законам, обогащают только себя, а не общество.
Второе. Надо в полной мере использовать все возможности, которые дает нам членство в интеграционных союзах — ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и других организациях. Впервые в истории Кыргызстана страна получила право самостоятельно распоряжаться 1 миллиардом долларов США! И все это получилось благодаря партнерству с Россией и Казахстаном!
Только в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими странами можно добиться успехов в экономической и социальной сферах. Внешняя политика должна стать продолжением экономических интересов Кыргызстана.
Нельзя разделять народ, и эта антигосударственная политика будет мною жестко пресекаться. Не должен один клан или семья узурпировать всю власть в стране.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.