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Темир Сариев: Антигосударственная политика будет жестко пресекаться

Моя программа ясна и понятна. Для наглядности я озвучу основные, ключевые моменты.

Первое. Нам нужно поднимать экономику и повышать благосостояние граждан, это все понимают. Нам нужно поднимать на новый уровень медицину и образование, этого тоже все хотят. И я тоже. И много другого надо сделать, много надо поменять. Об этом тоже говорят все кандидаты. Но я понимаю, что невозможно всего этого добиться, пока государственное управление охвачено коррупцией.

Коррупционная государственная машина тормозит реформы, сводит к нулю все наши усилия. Нечистоплотные чиновники, вопреки действующим законам, обогащают только себя, а не общество.

До тех пор, пока не будут наведены жесткий порядок и законность в исполнительной системе, невозможно двигаться дальше. Взяточники, вымогатели, воры должны сидеть в тюрьме, а не на государственных должностях. А на их место придут честные и порядочные специалисты.

Второе. Надо в полной мере использовать все возможности, которые дает нам членство в интеграционных союзах — ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и других организациях. Впервые в истории Кыргызстана страна получила право самостоятельно распоряжаться 1 миллиардом долларов США! И все это получилось благодаря партнерству с Россией и Казахстаном!

Только в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими странами можно добиться успехов в экономической и социальной сферах. Внешняя политика должна стать продолжением экономических интересов Кыргызстана.

Третье. Только в единстве всех народов Кыргызстана можно достигнуть намеченных целей. Принципиально нельзя делить народ по региональному происхождению, по национальности, по вере или другим признакам.

Нельзя разделять народ, и эта антигосударственная политика будет мною жестко пресекаться. Не должен один клан или семья узурпировать всю власть в стране.

Эти три ключевых базиса я заложил в основу реализации моей предвыборной программы «Вместе к успеху!». Это три кита будущего успеха!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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