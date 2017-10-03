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Выборы

Темир Сариев достигнет своей цели!

Мы, Молдокулов Сабырбек и Аширалиев Бакытбек, призываем кыргызстанцев голосовать за Темира Сариева. Почему?

Первое. Он состоявшийся на сегодняшний день политик государственного масштаба, отвечающий всем требованиям времени. Был депутатом парламента двух созывов, министром финансов, экономики в самые трудные послереволюционные годы, в условиях огромного дефицита бюджета и режима неопределенности.

За короткий срок премьерства Сариев успел решить ряд вопросов государственной важности, таких как возврат стране объектов госсобственности (месторождения, каналы, дороги, пансионаты и др.). Под его руководством были сделаны первые практические шаги по вступлению страны в ЕАЭС.

На сегодняшний день это стало верным путем для удержания экономики на плаву и дальнейшего ее подъема, а также практическим решением проблем соотечественников—мигрантов.

Второе. Он выходец из скромной, многодетной сельской семьи, не понаслышке знает все проблемы села. Он организовал производственные, перерабатывающие предприятия в Кыргызстане и создал рабочие места для трудоспособного населения.

И третье. Нам по душе его тезис об отделении политики от бизнеса. «Политик должен заниматься политикой, бизнесмен — бизнесом».

Мы убеждены, что, будучи президентом, он не превысит полномочия, предусмотренные Конституцией, так как как кандидат не дает пустых обещаний, не входящих в его полномочия.

Присущие ему мужество, решительность и воля к победе, ярко проявленные в тяжелые периоды 2005, 2007, 2010 года позволят ему достичь целей и задач, изложенных в его программе.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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