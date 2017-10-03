Как известно, предвыборная кампания в Кыргызстане приближается к своему апогею, остались последние десять дней. Мне как молодому политику приходится знакомиться с программными документами и речами всех основных кандидатов в президенты. И вот какие интересные вещи я обнаружил! При внимательном изучении обильного материала я открыл для себя удивительные вещи!

Например, Темир Сариев создал Государственную ипотечную компанию, которая давно уже работает и выдает кредиты. Другие же кандидаты, совершенно не имеющие отношения к созданию этого агентства, без смущения обещают народу доступную ипотеку из этой же компании! Как будто создание агентства — это их личная заслуга и Сариев тут не причем! А что они сделали для того, чтобы эта компания родилась в Кыргызстане?

Другой пример. Опять же Сариев создал в структуре Министерства экономики Агентство по продвижению инвестиций, что позволило резко увеличить приток инвестиций. За один год более полутора миллиардов долларов привлек в республику! Другие кандидаты только красиво говорят о необходимости привлечения инвестиций в страну. А ведь это Сариев создал специальную структуру, чьи результаты себе приписывают те, кто даже понятия не имел, с чего надо начинать и как привлекать инвесторов.

А вот еще. С самого начала Сариев участвовал во всех переговорах по созданию Кыргызско-Российского фонда развития. Впервые Кыргызстан получил миллиард (!) долларов и возможность его использовать по своему усмотрению, без оглядки на Кремль, ВБ, МВФ, АБРР и других кредиторов. У других кандидатов ума хватило только отхватить кредиты в этом фонде на свои личные проекты. Но на каждом углу обещают народу займы из этого фонда, для создания которого они даже пальцем не пошевелили!

Напоследок — еще будучи министром экономики, а затем и премьером, Сариев несколько лет настойчиво добивался вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. Почти все были против! А теперь только немой не рассказывает о своем личном вкладе при вступлении в ЕАЭС! А о Сариеве — молчок!

Почему нагло присваиваются чужие заслуги? Да потому что своих нет.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.