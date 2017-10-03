Темир Сариев: Мы обязаны чтить традиции наших предков

В рамках встречи с жителями Таласской области Темир Сариев посетил священный гумбез «Манас ордо», расположенный близ города Таласа.

Исторический комплекс, расположенный у подножия горы Манастын-Чокусу, является уникальным историческим наследием кыргызского народа.

«Я очень хорошо отношусь к нашим обычаям. Мы имеем полное право ими гордиться. Я всеми руками поддерживаю такие традиции кыргызов, как уважительное отношение к старшим, к женщине, к природе. Все обычаи берут свое начало из наших национальных ценностей, которые определяют культуру поведения как народа, так и нации в целом», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.