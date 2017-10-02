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«Вечерний Бишкек» не будут штрафовать за нарушение правил агитации

Интернет-издание «Вечерний Бишкек» не будут штрафовать или лишать аккредитации за нарушение правил агитации. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В ЦИК с жалобой обратились представители кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Они остались недовольны статьей «Что ждет Кыргызстан, если к власти придут олигархи» от 28 сентября 2017 года. Представители Омурбека Бабанова потребовали лишить агентство аккредитации и снять материал.

В ЦИК решили в качестве наказания оштрафовать СМИ, но долго не могли принять окончательного решения. Кто-то считал, что редакцию нужно оштрафовать, так как на нее уже не в первый раз жалуются. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что «ЦИК не может таким образом реагировать на все, с чем не согласны кандидаты в президенты».

В итоге за штраф для «Вечернего Бишкека» проголосовали пять человек, против этого — шесть.
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