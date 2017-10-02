Члены ЦИК спорят, можно ли штрафовать интернет-издание «Вечерний Бишкек» за нарушение правил агитации.

В ЦИК с жалобой обратились представители кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Они остались недовольны статьей «Что ждет Кыргызстан, если к власти придут олигархи» от 28 сентября 2017 года. Представители Омурбека Бабанова потребовали лишить агентство аккредитации и снять материал.

Как оказалось, на заседании рабочих групп представители «Вечернего Бишкека» наотрез отказались снимать материал. Они отметили, что нормы агитации не должны нарушать права на свободу слова, а ЦИК не вправе подменять собой функции судебных органов. При этом и представители Омурбека Бабанова не обращались в издание с требованием снять статью и опубликовать опровержение, как делается в подобных случаях.

«Они акцентировали внимание на том, что эти нарушения происходят систематически. Уже в третий раз они жалуются на «Вечерний Бишкек». Что касается последней статьи, то они убеждены, что все опубликованное — правда. Поэтому они, ссылаясь на свои источники, отказались ее удалять. Поэтому представители Омурбека Бабанова не стали требовать опровержения, а сразу обратились к нам с просьбой лишить издание аккредитации», — прокомментировала ситуацию заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова.

В итоге рабочие группы ЦИК решили, что лишать аккредитации «Вечерний Бишкек» не стоит, а вот оштрафовать можно. Однако против такого решения выступила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.