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Темир Сариев: Достоинство и совесть для меня превыше всего!

Темир Сариев, встречаясь с жителями Нарынской области, заверил, что сделает все возможное, чтобы в короткие сроки улучшить благосостояние каждого кыргызстанца.

«За год премьерства я провел почти 70 рабочих поездок по регионам, это по одной поездке каждую неделю. Я прекрасно знаю проблемы отдаленных местностей и знаю, как тяжело живется рядовым кыргызстанцам. Я сам вырос в селе, поэтому это мне знакомо», — сказал Темир Сариев.

Он также отметил, что залогом успешного государства является порядок.

Я установлю справедливость и железный порядок. Я гражданин своей страны и всегда буду за нее болеть. Став президентом, я буду ставить во главу достоинство и совесть, потому что именно они превыше всего остального. Так меня воспитали, и я этому следую

Темир Сариев

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 02.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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