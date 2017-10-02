Темир Сариев: Достоинство и совесть для меня превыше всего!

Темир Сариев, встречаясь с жителями Нарынской области, заверил, что сделает все возможное, чтобы в короткие сроки улучшить благосостояние каждого кыргызстанца.

«За год премьерства я провел почти 70 рабочих поездок по регионам, это по одной поездке каждую неделю. Я прекрасно знаю проблемы отдаленных местностей и знаю, как тяжело живется рядовым кыргызстанцам. Я сам вырос в селе, поэтому это мне знакомо», — сказал Темир Сариев.

Он также отметил, что залогом успешного государства является порядок.

Я установлю справедливость и железный порядок. Я гражданин своей страны и всегда буду за нее болеть. Став президентом, я буду ставить во главу достоинство и совесть, потому что именно они превыше всего остального. Так меня воспитали, и я этому следую Темир Сариев