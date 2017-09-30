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Темир Сариев: Стабильность в семье — стабильность в государстве

Темир Сариев считает, что для развития экономики Кыргызстану необходимо уделить большое внимание производству.

«Мы уже достигли лимита по строительству кафе, заправок и аптек. Я не говорю, что это не нужно, но акцент все же необходимо делать на производство. Именно этим мы сможем решить одну из главных наших проблем — безработицу. Новые заводы смогут обеспечить достаточным количеством рабочих мест», — сказал Темир Сариев.

Кандидат отметил, что кыргызстанцам необходима стабильность.

«Людям нужна постоянная работа с достойной зарплатой и гарантированным отпуском. Нужно добиваться стабильности в каждой семье, тогда и будет стабильность во всем государстве. Я верю, что мы можем этого добиться, поскольку начинал все это, работая в правительстве. Многие инициативы, над которыми я работал, приносят положительные плоды до сих пор. И это лишь малая часть того, что я могу реализовать», — заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 30.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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