Талант Нарбаев: Темир Сариев остается в гонке за президентство

Эксперт Талант Нарбаев: «В последнее время было много слухов о том, что Т.Сариев объединится с кем-то из кандидатов. Назывались фамилии Бабанова и Жээнбекова.

На сегодняшнем брифинге в своем штабе Сариев опроверг эти слухи и заявил, что вместе со своей командой твердо намерен идти до конца и участвовать в выборах.

Это значит, что результаты выборов становятся еще более непредсказуемыми. В ситуации, когда за главный пост страны борются несколько тяжеловесов, цена каждого голоса возрастает в разы. Эксперты справедливо говорят, что явного лидера сегодня нет. Разрыв между кандидатами может составлять всего несколько тысяч голосов. Вполне вероятным выглядит и вариант второго тура.

У Темира Сариева есть свой устойчивый электорат — интеллигенция, городские жители, избиратели из сельской местности. У него нет неограниченного бюджета, как у О.Бабанова, или поддержки власти, как у С.Жээнбекова. Но у него есть твердая позиция по всем животрепещущим вопросам развития страны. Его программа краткая и ясная. Это все выгодно отличает его от других фаворитов гонки.

Думаю, что впереди, в президентской гонке, нас ждет еще много сюрпризов. Как говорится, все еще только начинается».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 29.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.