Темир Сариев идет до конца

Уважаемые соотечественники, дорогие кыргызстанцы!

Последние дни ко мне обращаются избиратели с вопросом, намерен ли я идти до конца и баллотироваться на пост президента страны.

Хочу со всей ответственностью сказать: я и моя команда твердо намерены участвовать в выборах и отстаивать интересы всех избирателей Кыргызстана! Работа нашего штаба идет по намеченному плану.

Что касается встреч со многими политическими силами, включая кандидатов в президенты. Считаю это нормальной практикой, и ее нужно продолжать.

У нас есть четкая программа, с которой наша команда идет на выборы:

— Сохранение стабильности и межнационального согласия;

— Решительное наведение твердого и справедливого правового порядка в стране;

— Экономические реформы, направленные на развитие страны.

В ходе избирательной кампании мне приходится сталкиваться с предательством и обманом, с административным ресурсом и силой олигархических денег. Но это мелочи по сравнению с тем, что сотни тысяч граждан Кыргызстана верят нам. Я вижу и чувствую, что люди душой болеют за то, чтобы в нашем любимом Кыргызстане были мир, стабильность и светлое будущее.

Еще раз хочу сказать всем кыргызстанцам: сила не в деньгах или административном ресурсе. Сила в правде, а правда за нами!

Всю свою жизнь я оставался с народом, в самые тяжелые времена, когда нас били, травили газом, арестовывали, и я знаю, что стремление к справедливости нашего народа невозможно сломить. Мне всегда придавало сил стремление народа к справедливости и правде.

Обращаюсь к своим сторонникам, всем гражданам страны. Верьте в свои идеалы, до конца стойте на своих позициях, и вместе мы придем к намеченной цели.

Наше дело правое, победа будет за нами!