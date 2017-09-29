Темир Сариев идет до конца

Уважаемые соотечественники, дорогие кыргызстанцы!
Последние дни ко мне обращаются избиратели с вопросом, намерен ли я идти до конца и баллотироваться на пост президента страны.
Хочу со всей ответственностью сказать: я и моя команда твердо намерены участвовать в выборах и отстаивать интересы всех избирателей Кыргызстана! Работа нашего штаба идет по намеченному плану.
У нас есть четкая программа, с которой наша команда идет на выборы:
— Сохранение стабильности и межнационального согласия;
— Решительное наведение твердого и справедливого правового порядка в стране;
— Экономические реформы, направленные на развитие страны.
В ходе избирательной кампании мне приходится сталкиваться с предательством и обманом, с административным ресурсом и силой олигархических денег. Но это мелочи по сравнению с тем, что сотни тысяч граждан Кыргызстана верят нам. Я вижу и чувствую, что люди душой болеют за то, чтобы в нашем любимом Кыргызстане были мир, стабильность и светлое будущее.
Еще раз хочу сказать всем кыргызстанцам: сила не в деньгах или административном ресурсе. Сила в правде, а правда за нами!
Обращаюсь к своим сторонникам, всем гражданам страны. Верьте в свои идеалы, до конца стойте на своих позициях, и вместе мы придем к намеченной цели.